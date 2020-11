Inzidenzwert in Solingen steigt auf 276,07

Solingen Die Stadt Solingen hat am Dienstag ein weiteres Corona-Opfer gemeldet. In einem Wuppertaler Krankenhaus starb ein Mann, der zu den Risikogruppen gehörte.

Damit liegt die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen nun bei 25 Personen. Aktuell sind 492 Personen infiziert, 56 Patienten werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steig wieder auf nun 276,07 neue Fälle je 100.000 Einwohner.

In Quarantäne sind 3015 Personen. Die Quarantäne-Fälle an Schulen weist die Stadt gesondert aus. Dort sind momentan 1696 Schüler, 161 Lehrkräfte sowie 35 weitere Beschäftigte in Quarantäne.