Sportschießen : Alison Bollen – ein Talent mit klaren Zielen

Kevelaer Das 18-jährige Eigengewächs der Schießsportgemeinschaft Kevelaer zählt im Juniorenbereich zu den besten deutschen Schützinnen. Nun hat sie sich entschieden, sportlich kürzer zu treten. Die Ausbildung hat ab sofort Vorrang.

Die 18-jährige Alison Bollen sorgte gleich bei der Premie­ren-Veranstaltung der neu gegründeten Deutschen Schießsport Liga (DSSL) für Furore. Bei ihrem ersten Einsatz für die Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer, dem amtierenden Deutschen Mannschaftsmeister mit dem Luftgewehr, wurde sie nach dem Wettkampf beim SV Wieckenberg (Kreis Celle) für ihre besondere kämpferische Leistung als „Woman of the Match“ ausgezeichnet.

Vor acht Jahren wurde bei Alison Bollen in der Wirtschaft Hubertusquelle ihres Opas Dieter das Interesse am Schießsport geweckt. „Viele Schützen der SSG waren da Stammgäste und haben ständig über das Schießen geredet. Das hat mich neugierig gemacht“, sagt sie. SSG-Meistertrainer Rudi Joosten erkannte sofort das außergewöhnliche Talent der damals Zehnjährigen und nahm sie höchstpersönlich unter seine Fittiche.

Verschoben Nach der Absage der Bundesliga-Saison wegen der Corona-Krise haben Vereine kurzerhand die Deutsche Schießsport-Liga (DSSL) initiiert. Am vergangenen Wochenende hätte die SSG Kevealer ihren Heimwettkampf bestritten. Er musste wegen den Lockdowns im Sport abgesagt werden und soll jetzt am 21./22. Februar stattfinden.

Ihr Talent zum Schießen hatte Alison Bollen früh gezeigt. Doch Talent alleine reichte nicht mehr aus, um weiter erfolgreich zu sein. Den Erfolg musste sie sich hart erarbeiten. Sie pendelte zwischen Gymnasium und Trainingshalle hin und her. „In all den Jahren war ich drei- oder viermal pro Woche beim Training. Dazu kamen noch Lehrgänge, Turniere und der normale Ligabetrieb.“

In der vorigen Saison lag ihr Durchschnitt bei 393 bis 394 Ringen pro Wettkampf – mit Ausschlägen nach oben und unten. Eine hervorragende Leistung, mit der sie zu den Spitzenkräften der zweiten Mannschaft gehört, die in der Zweiten Bundesliga antritt. „An das Niveau der Schützen unserer ersten Mannschaft komme ich einfach nicht ran“, sagt Alison Bollen. „Anna Janssen zum Beispiel hat wesentlich mehr als ich investiert, um auf so einem hohen Niveau schießen zu können. Diesen Willen hatte ich ganz einfach nicht. Und es war aber auch nie mein Anspruch, besser als Anna zu sein.“

Die gebürtige Kevelaererin machte in diesem Jahr am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ihr Abitur, bezog nach den Sommerferien ein Appartement in Köln und begann dort im September ein duales Studium mit einer Arbeitsstelle in Düsseldorf. Seitdem ist sie ständig zwischen Köln, Düsseldorf und Kevelaer unterwegs. „Durch den Sport hat meine Tochter sehr schnell gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen“, sagt Mutter Nicole.