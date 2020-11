Sankt-Martinus-Stiftung : Starke Hilfe für junge Patienten

Gelderland Die Sankt-Martinus-Stiftung in Geldern unterstützt in diesem Jahr 14 Projekte aus dem Südkreis Kleve mit insgesamt 5400 Euro. Ab dem kommenden Jahr soll die Hilfe dann auf den kompletten Kreis ausgeweitet werden.

Auch wenn die Sankt-Martinus-Stiftung Corona-bedingt nicht zu ihrem alljährlichen Stiftertreffen einladen konnte, so werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte und Initiativen gefördert. Denn die Ziele der Sankt-Martinus-Stiftung bleiben auch mit der Covid-19-Pandemie unverändert: das Miteinander in der Region und bürgerschaftliches Engagement fördern sowie Begegnungen ermöglichen.

14 Projekte aus dem Südkreis des Kreises Kleve dürfen sich über eine Unterstützung in einer Gesamthöhe von 5400 Euro freuen. Die größte Fördersumme erhielt aus den Händen von Stiftungsvorstand Rainer Borsch in diesem Jahr der Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche des St.-Clemens-Hospitals in Geldern. Mit der Zuwendung möchte die Stiftung das Betreuungsangebot für die jungen Patienten stärken. Erzieherin Delia Grüntjens ergänzt die ärztliche und pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen durch wechselnde Beschäftigungsangebote, Spiele und Aktionen. „Die Patienten erfahren dadurch eine ansprechende Abwechslung im Krankenhausalltag. Gleichzeitig werden die Eltern spürbar entlastet und können einmal ,durchatmen’, da sie ihre Kinder in vertrauensvollen Händen wissen“, erläutert Stephan Sommer, Vorsitzender des Fördervereins, die Maßnahme.