Festliche Beleuchtung in Aldekerk : Doulenweg wird zum Winterwonderland

Festliche Beleuchtung in Aldekerk

Der Doulenweg in Aldekerk ist nun abends hell erleuchtet. Foto: Dirk Mieske

Aldekerk Mehr als 1000 Meter Lichterkette lassen den Doulenweg in Aldekerk erstrahlen. Kevin und Dirk Mieske wollen auf diese Weise für etwas Weihnachtsstimmung sorgen. Auch andere Nachbarn machten mit.

Seit Anfang Oktober arbeiten zwei Nachbarn am Traum einer neuen Weihnachtsbeleuchtung. Unter Einhaltung der Coronaverordnung und Hygienevorschriften wurden Fundamente erstellt, im Vorfeld ein Plan erarbeitet und schließlich insgesamt mehrere 1000 Meter Lichterketten angebracht, um auch in dieser schweren Zeit ein wenig Weihnachtstimmung in die Nachbarschaft zu bringen.