Städtische Betriebe in Radevormwald : Das plant der Stadtwerke- und Bad-Chef

Florian Weiskirch vor dem Gebäude der Stadtwerke Radevormwald. Die SWR. sind allerdings nur eines von zwei Unternehmen, die der 37-Jährige nun leitet. Als Nachfolger von Ronald Eden ist er auch Geschäftsführer der Bäder GmbH. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Florian Weiskirch ist der neue Geschäftsführer der Stadtwerke und des Bäderbereichs in Radevormwald. Der 37-Jährige, der in Essen lebt, erläutert, welche Themen in den nächsten Jahren in beiden Unternehmen wichtig werden.