Günter Mehnert im Interview : Neue Regelung zur Maklercourtage

Niederrhein Das Gesetz gilt bundesweit: Käufer und Verkäufer teilen sich die anfallenden Kosten. Günter Mehnert aus Herongen erläutert das „Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Umzug Der Wohnimmobilien-Shop in Krefeld ist angesichts zweier Auszubildender sowie eines immer größer werdenden zur Uerdinger Straße 577 in Bockum – nicht weit vom ehemaligen Standort – umgezogen. Engel & Völkers ist bereits seit 2003 in Krefeld aktiv und hat sich dort auf die guten bis sehr guten Lagen spezialisiert. Günter Mehnert, der auch die Wohnimmobilien-Shops in Viersen, Dülkener Straße 4, und Moers, Meerstraße 13-15, führt: „Selbstverständlich steht das Team, Krefeld in den neuen Räumlichkeiten gerne zur Verfügung und bietet Interessenten auch weiterhin eine kostenlose und unverbindliche Bewertung Ihrer Immobilie an.“

Günter Mehnert Die Gesetzesreform der Bundesregierung zur hälftigen Teilung der Courtage tritt gegen Ende des Jahres in Kraft. Bislang ist der Courtagesplit zwischen Käufern und Verkäufern in den meisten Bundesländern zwar ortsüblich, in der Praxis wird die Courtage aber häufig allein vom Käufer getragen. In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen und in einigen Regionen von Niedersachsen zahlt bislang überwiegend die Käuferseite die Maklerkosten. Mit der Gesetzeseinführung wird bundesweit auch die Verkäuferseite an der Übernahme der Maklercourtage beteiligt. Infolge der Gesetzesreform wird die Verkaufsabwicklung deutlich transparenter: Verkäufer und Käufer einigen sich auf einen Kaufpreis durch die Vermittlung eines Maklers. Der Preis bestimmt die Höhe der je hälftigen Maklerprovision.