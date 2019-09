Tierheim in Geldern : Ein Zuhause für heimatlose Vierbeiner

Tierheim in Geldern

Das Tierheim Geldern blickt auf seine 15-jährige Geschichte zurück. An- und Ausbau ist weiterhin nötig. Bei der Feier am Wochenende gab es viele Informationen zum Thema Hilfe für Haustiere aller Art.

Das Tierheim in Geldern veranstaltet in jedem Jahr mit viel Engagement ein traditionelles Sommerfest für Unterstützer und Interessierte.

In diesem Jahr wurde im Rahmen des Festes am Samstag, 7. September, auch das 15-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Die Vorbereitungen starteten bereits einige Monate im Vorfeld, so dass es dem Organisationsteam gelungen war, das Gelände des Tierheims mit interessanten Informationsständen zu füllen. Ein abwechslungsreiches Showprogramm rundeten das Fest ab.