Gelderner Tierheim bittet um Unterstützung : Spenden für kranken Hund Bobby aus dem Tierheim

Geldern Nach einem Beißvorfall im März ist der Schäferhund-Mix im Tierheim. Ursache könnten Schmerzen an der Wirbelsäule sein. Die soll nun untersucht werden.

() Ein normales Hundeleben ist für Bobby nicht denkbar. Der Schäferhund-Mix ist seit März im Gelderner Tierheim . Die Ursache: ein Beißvorfall. Dabei bringt der sechs Jahre alte Hund eigentlich alles mit, was einen Vierbeiner sympathisch macht: Er ist gelehrig und verspielt.

Das Team des Gelderner Tierheims will seinen Beißattacken auf den Grund gehen. „Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht ist in seiner Erziehung etwas schiefgelaufen – wir wissen es nicht. Aber bevor daran konkret gearbeitet werden kann, müssen wir einen genauen medizinischen Stand haben“, erklärt Britta Franz vom Gelderner Tierheim. Sicher ist: Es gibt Probleme mit der Wirbelsäule. Schmerzen können ein Grund für das Beißen sein. Um der Ursache auf den Grund zu gehen und anschließend die richtige Therapie zu wählen, soll Bobby eine MRT-Untersuchung bekommen. Nur so kann auch ein neurologisches Problem entdeckt oder ausgeschlossen werden.