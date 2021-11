Nach Wurf über Zaun am Tierheim Moers : OP bei Hündin Suki

Moers Eine Frau aus Kevelaer soll vor einem Monat versucht haben zwei Hunde unbemerkt im Moerser Tierheim unterzubringen. Die schlimmen Folgen der Tat zeigen sich möglicherweise erst jetzt.

Den 14. Oktober werden die Mitarbeiter des Moerser Tierheims so schnell nicht vergessen. An diesem Tag wurde Suki, eine „Shiba Inu“-Hündin, mitten am Tag über den zwei Meter hohen Zaun des Tierheims geworfen. Eine Frau aus Kevelaer soll versucht haben zwei Hunde unbemerkt im Tierheim unterzubringen. Ein Spaziergänger beobachtete sie. Die Tierheimleitung verständigte daraufhin die Polizei. Hündin Ayumi saß noch im Auto und wurde direkt in Gewahrsam genommen.