Antrag an den Rat : BVK sagt: Kerken muss klimaneutral werden

Antrag an den Rat

Kerken Kerken muss klimaneutral werden, sagt die Bürgervereinigung Kerken (BVK). Sie fordert in einem Antrag an Rat und Verwaltung konkrete Maßnahmen, um den Klimawandel zu bremsen. Bis 2035 soll Kerken zur klimaneutralen Gemeinde werden.

„Wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen, muss auch Kerken einen Beitrag leisten“, so Michael Molderings, BVK-Fraktionsmitglied. Die Verwaltung soll mit den Bürgern ein Klima-Konzept erarbeiten. Molderings: „Der Klimawandel hat uns längst erreicht. Jetzt heißt es, Ideen zu sammeln und aktiv zu werden.“ Es müsse eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, die die Bürger anregt, beim Klima-Konzept mitzumachen. Künftig soll bei allen Entscheidungen im Gemeinderat geprüft werden, wie sie sich auf den Klimaschutz auswirken werden. Die BVK sei sich bewusst, dass sich von Kerken aus die Welt nicht retten lässt. „Wir wollen trotzdem unseren Beitrag leisten, damit sich am Ende doch etwas ändert“, so Fraktionsvorsitzender Bernhard Rembarz.