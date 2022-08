Im Vergleich zum Vormonat : Arbeitslosigkeit im Kreis Heinsberg steigt leicht

Kreis Heinsberg Allerdings sei dies durchaus saisontypisch, sagt der Geschäftsführer der Arbeitsagentur. Auch der Krieg in der Ukraine hat einen Anteil.

Im Kreis Heinsberg steigt die Arbeitslosenquote im Juli und liegt nun bei 5,1 Prozent (+0,2 Prozentpunkte zum Vormonat; -0,4 Prozentpunkte zum Vorjahr). Es sind 7044 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen (+247 oder +3,6 Prozent zum Vormonat). Im Juli erhöht sich die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung auf 2654 Personen. Gegenüber dem Vormonat sind damit 58 Personen (+2,2 Prozent) mehr arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat reduziert sich die Zahl arbeitsloser Menschen um 560 Personen (-17,4 Prozent). In der Grundsicherung (Jobcenter Kreis Heinsberg) erhöht sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Vergleich zum Vormonat um 189 auf 4390 Personen (+4,5 Prozent).

„Im Juli wird der saisontypische Anstieg der Arbeitslosigkeit durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unseren Arbeitsmarkt verstärkt. Seit dem 1. Juni können Ukrainerinnen und Ukrainer bei den Jobcentern in der Region Leistungen erhalten und erscheinen nun sukzessive in unserer Statistik. Trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen ist die Arbeitskräftenachfrage ungebrochen hoch. Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin extrem aufnahmefähig, insbesondere für Fachkräfte“, sagt Günter Sevenich, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Aachen-Düren.