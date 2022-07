Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Senior auf Netto-Parkplatz bestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können (Symbolfoto). Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land In Hückelhoven haben drei Täter einen 87-Jährigen bestohlen, während er Einkäufe in sein Auto lud. In Wegberg haben Unbekannte derweil Geld aus einem Auto erbeutet.

Senior auf Parkplatz bestohlen Während er seine Einkäufe in sein Auto lud, ist am Mittwoch auf dem Netto-Parkplatz am Landabsatz in Hückelhoven ein 87-Jähriger bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, beugte der Mann sich gerade in seinen Kofferraum, als jemand ihm seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche zog. Der Senior konnte erkennen, dass es sich bei den Tätern um zwei Frauen und einen Mann handelte. Alle waren 35 bis 40 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und fragt, wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen kann. Zeugen sollen sich per Telefon unter 02452 9200 melden. Hinweise können auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.

Mofa in Erkelenz gestohlen Unbekannte haben wohl in der Nacht zu Donnerstag ein rot-schwarzes Mofa gestohlen, das an der Kölner Straße in Erkelenz stand. Wie die Polizei mitteilte, war das Mofa mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet. Der Tatzeitpunkt muss zwischen 23.10 Uhr am Mittwoch und 10.45 Uhr am Donnerstag gelegen haben.

Diebe erbeuten Geld Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, in ein Auto eingedrungen, das auf dem Angerweg in Rickelrath geparkt war. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten die Täter aus dem Inneren des Fahrzeugs Geld und Leergutbons.

(RP)