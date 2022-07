Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Diebe stehlen Babyspielzeug

Aus einem Auto, das in Golkrath abgestellt war, stahlen Unbekannte Babyspielzeug (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Erkelenzer Land Während in Wildenrath ein Papiermülleimer brannte, waren mal wieder Autos das Ziel unbekannter Täter. Bestohlen wurde auch ein Post-Mitarbeiter.

Brand eines Papiermülleimers Auf bislang unbekannte Weise geriet ein Papiermülleimer, der sich auf dem Gelände eines Restaurants an der Friedrich-List-Allee in Wegberg-Wildenrath befand, in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auch eine nebenstehende Hecke beschädigten. Der Brand wurde am Donnerstag, 21. Juli, gegen 0.20 Uhr entdeckt.

Handy aus Post-Fahrzeug gestohlen Ein Handy war die Beute bislang unbekannter Täter, die dieses am Dienstag, 19. Juli, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, aus einem Postauto entwendeten. Das Fahrzeug war im Stadtgebiet von Hückelhoven unterwegs.

Babyspielzeug aus Auto entwendet Aus einem Auto, das an der Straße Golkrather Bruch in Erkelenz-Golkrath parkte, entwendeten unbekannte Personen unter anderem einen USB-Stick und Babyspielzeug. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntag, 17. Juli, zwischen 1 und 10 Uhr.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen Indem sie die hintere Scheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 20. Juli, in ein Auto ein, das an der Roermonder Straße in Erkelenz stand. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Spiegelreflexkamera. Das berichtet die Polizei.

Sachbeschädigungen an Autos Zwei Pkw, die am Sonntag, 17. Juli, gegen 20 Uhr, am Ziegelweg im Hückelhovener Ortsteil Ratheim parkten, wurden durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Bei beiden Fahrzeugen waren Schäden an den Scheiben der Fahrertür feststellbar, teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg in ihrem Bericht mit.

(back)