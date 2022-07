Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Polizei stellt betrunkene Autofahrer

Kreis Heinsberg An verschiedenen Orten führte die Kreispolizei Heinsberg am vergangenen Wochenende Verkehrskontrollen durch. Außerdem wurde ein Schuppen aufgebrochen.

Polizei stoppt Betrunkene Autofahrer Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende hat die Heinsberger Kreispolizei in Hückelhoven vier Betrunkene Fahrer aus dem Straßenverkehr gezogen. In Übach-Palenberg kamen drei weitere Fahrer mit Alkohol oder Drogen im Blut hinzu. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu den Kontrollen auf der Autobahn 46, am Richard-Skor-Weg in Baal, in der Straße Doverheide in Doveren und auf der Houverather Straße in Kleingladbach. Den Betroffenen wurden jeweils Blutproben entnommen, ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden Anzeigen gegen sie gefertigt. Zudem stellten die Beamten zwei Führerscheine sicher. Ohne Fahrerlaubnis waren Fahrer in Heinsberg-Dremmen und in Übach-Palenberg-Rimburg unterwegs. Auch hier fertigten die Beamten Anzeigen an und untersagten die Weiterfahrt.