Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Moped geht in Flammen auf

Die Polizei ermmittelt gegen Einbrecher und Feuerteufel in Hückelhoven Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land In Ratheim haben Unbekannte ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt, in Baal durchwühlten Einbrecher eine Wohnung und in Hilfarth scheiterten Kriminelle an einem Garagentor.

Kleinraftrad angezündet Am Samstag, 23. Juli, um 07.48 Uhr, bemerkten Spaziergänger in Ratheim ein Kleinkraftrad, das offensichtlich in Brand gesetzt und zuvor von unbekannten Tatverdächtigen auf dem Spazierweg Stille Wasser abgestellt worden war. Wenige Stunden später wurde auf einer Polizeiwache eine Anzeige wegen des Diebstahls eines solchen Kleinkraftrades angezeigt. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um das entwendete Kleinkraftrad. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Wohnung eingebrochen Unbekannte Täter gelangten am Freitag, 22. Juli, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr über den Garten auf die Terrasse eines Einfamilienhauses an der Nordstraße in Baal. Dort drückten sie die Rollläden einer Terrassentür nach oben und drangen so ins Innere des Hauses ein. Das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss wurde durchwühlt und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Garagentor hält stand Im Zeitraum zwischen Freitag, 22. Juli, 20 Uhr, und Samstag, 23. Juli, 8.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich Zutritt zur Garage eines Einfamilienhauses an der der Wolfstraße in Hilfarth zu verschaffen. Den Tätern gelang es trotz Gewalteinwirkung auf das Garagentor nicht, in die Garage einzudringen, sodass es beim versuchten Einbruch blieb. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

(RP)