Mittelrheinligist trifft auf U23 des 1. FC Düren : FC Wegberg-Beeck erreicht in Rurdorf locker das Halbfinale

Fussball Beim 37. Rurdorfer Sommercup schlägt der FC Wegberg-Beeck den Bezirksligisten Oidtweiler souverän mit 3:0 und trifft im Halbfinale am Freitagabend auf die U23 vom 1. FC Düren. Dürens scheidender Sportdirektor Dirk Ruhrig rechnet am Rande des Turniers mit dem Vorstand ab.

Und auch wenn sich Franz Peter Breuer aus dem operativen Geschäft komplett zurückgezogen hat: Ein ständiger Gast beim „Reibekuchen-Cup“, wie das Turnier wegen seines bekannten und weithin geschätzten kulinarischen Hauptangebots auch gerne genannt wird, ist er weiterhin. Das war auch am Mittwoch so, als der ewige Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck (der hat die vergangenen neun Auflagen gewonnen) ins Turniergeschehen eingriff.

Das tat der Mittelrheinligist auf ebenso schnörkellose wie souveräne Weise: Den Bezirksligisten Concordia Oidtweiler schlugen die Kleeblätter sicher mit 3:0. Sturm-Zugang Dogukan Türkmen stellte per Doppelpack bereits in der ersten Halbzeit auf 2:0 (24./36.) – beide Treffer erzielte der vom VfL Vichttal gekommene Angreifer in typischer Stürmermanier. Kapitän Maurice Passage band nach dem Seitenwechsel mit dem frühen 3:0 das Schleifchen um den ungefährdeten Sieg (54.). „Wir hätten noch einige Tore mehr machen müssen, haben umgekehrt keine einzige Chance des Gegners zugelassen“, bilanzierte zufrieden FC-Coach Mark Zeh.

Im Halbfinale am Freitag (Anstoß 19 Uhr) bekommt es Beeck mit der U 23 des 1. Düren zu tun. Erwartungsgemäß schickt der Regionalligist nach Rurdorf nur seine Reserve – der Spielbetrieb in der Regionalliga läuft ja bereits. Und im Viertelfinale schlug sich Düren II sehr gut, gewann in einem Landesliga-Duell gegen den Kohlscheider BC 1:0. Das Tor erzielte Max Wickum, der in der vergangenen Saison noch in Beecks A-Jugend kickte und auch zu einigen Einsätzen im Regionalligateam kam.