B-Ligist Dynamo unterliegt mit 0:1 gegen den Titelverteidiger : Ein frühes Gegentor verhindert die Pokal-Sensation in Erkelenz

Bereits in der fünften Minute gelingt Julian Fratz das 1:0 für Union Schafhausen im Kreispokal gegen Dynamo Erkelenz. Der B-Ligist gestaltet die Partie aber bis zum Ende ausgeglichen. Foto: Nipko

Fussball-Kreispokal B-Ligist Dynamo Erkelenz unterliegt in der zweiten Pokalrunde mit 0:1 gegen Titelverteidiger Union Schafhausen. Coach Maik Schiffers ist dennoch zufrieden mit der Leistung seines Teams gegen den Favoriten aus der Landesliga.

„Die Sensation ist ausgeblieben.“ Kurz und knapp fasste Maik Schiffers, Trainer des B-Ligisten Dynamo Erkelenz, die knappe 0:1-Niederlage in der zweiten Runde des Kreispokales gegen den Landesligisten und Titelverteidiger Union Schafhausen, zusammen. In einem zunächst typischen Pokalspiel fiel der Treffer des Abends bereits in der sechsten Spielminute: Nachdem er schön freigespielt wurde, traf Julian Fratz überlegt aus 16 Metern in den Torwinkel. Und was geschah danach?

Wie erwartet, war Schafhausen gefühlt fast ständig in Ballbesitz, konnte die intensiv arbeitenden Erkelenzer aber selten wirklich in Gefahr bringen: „Klar, der Gast war optisch deutlich überlegen. Aber das haben wir nicht anders erwartet und wollten erst einmal defensiv sicher stehen“, fasste Maik Schiffers zusammen. Wäre das Gegentor nicht so früh gefallen – wer weiß, wie die Begegnung an der Westpromenade gelaufen wäre. Und beinahe hätte Dynamo kurz nach dem Treffer zum 0:1 sogar den Ausgleich markiert, aber Alexander Bechthold scheiterte an Union-Schlussmann Carlo Claßen (11.). Weitere Treffer sollten nicht mehr fallen, Chancen ergaben sich meist aus schönen Einzelaktionen, wie die von Schafhausens Niklas Braun, der knapp am Gehäuse vorbeizog (62.). Außerdem zeichnete sich Dennis Feldhausen im Tor der Erkelenzer zweimal aus, als er jeweils gegen Leon Liebens rettete. Die Gastgeber versuchten bis zum Schluss, aktiv in die Zweikämpfe zu gehen, und störten das Schafhausener Angriffsspiel damit merklich. Nach der knappen Niederlage kritisierte Maik Schiffers nur eine Tatsache: „Vielleicht hätten wir früher im Spiel den großen Respekt vor dem Gegner ablegen sollen.“

INFO Das Achtelfinale im Heinsberger Kreispokal Achtelfinale Die nächste Runde im Heinsberger Kreispokal steigt bereits am kommenden Dienstag, 02. August, um 18.30 Uhr Partien SV Roland Millich - SF Uevekoven, FC Union Schafhausen - SV Helpenstein, Sieger aus SV Waldfeucht-Bocket/Sparta Gerderath - SG Union Würm-Lindern, SV Scherpenseel-Grotenrath - RW Waldenrath/Straeten, SV Niersquelle Kuckum - FC Wegberg-Beeck, 1. FC Wassenberg-Orsbeck - Sieger aus TuS Jahn Hilfarth/FC Borussia Hückelhoven, VfR Übach-Palenberg - TuS Rheinland Dremmen, TuS Germania Kückhoven - FC Germania Teveren

Erfolgreich verlief die zweite Pokalrunde für die meisten Teams der Region. Bereits beim Pausenpfiff stand das Endergebnis von 4:0 für den SV Roland Millich beim Wassenberger B-Ligisten Adler Effeld fest. Dabei hatten mit Marc Röhlen (6.), Tim Peters (24.) und Justin Fischer (44.) gleich drei Neuzugänge für die Roländer getroffen. Den vierten Treffer steuerte Yannick Wersich bei (23.). Ebenfalls mit einem 4:0-Erfolg zog Germania Kückhoven ins Achtelfinale ein. Nach 90 Minuten ging die Mannschaft von Trainer Dirk Valley als verdienter Sieger bei Germania Hilfarth vom Platz. Noah Frings eröffnete den Torreigen nach schöner Vorarbeit von Jonas Schedler (10.). Lange fielen nun keine Tore, ehe Pascal Wichelhaus mit seinem Doppelpack zum 3:0 die Partie entschied (72./88.). Quasi mit dem Schlusspfiff erhöhte Timon Grondowski per Strafstoß auf 4:0.