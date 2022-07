Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Fußgänger schlägt gehbehinderte Frau

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Wegberg handgreiflich gegen eine gehbehinderte Frau geworden ist. Foto: dpa/Jens Wolf

Erkelenzer Land In Wegberg hat ein unbekannter Täter eine gehbehinderte Frau geschlagen, nachdem er gegen ihr E-Mobil gestoßen war. In Venrath reagierten sich Jugendlichen an einer Bushaltestelle ab.

Gehbehinderte geschlagen Am Freitag, 22. Juli, fuhr eine gehbehinderte 65-jährige Frau gegen 11 Uhr mit ihrem E-Mobil auf dem Bürgersteig der Straße Am Bahnhof in Wegberg, als ihr in Höhe des Getränkemarktes ein Mann entgegenkam. Dieser sah nur auf sein Handy und bemerkte offensichtlich nicht die entgegenkommende Wegbergerin, worauf sie ihm zurief, er solle vorsichtig sein. Der Mann blickte jedoch nicht auf, sondern stieß ihrer Ansicht nach absichtlich gegen den Außenspiegel des E-Mobils, als sie an ihm vorbeifuhr. Daraufhin beschimpfte die Frau nach eigenen Angaben den Mann, woraufhin dieser sich umdrehte, zu ihr zurückkam und ihr mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf schlug. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann war groß, schlank, dunkel gekleidet und trug ein Basecap, die er ins Gesicht gezogen hatte. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter 02452 9200 entgegen.

Haltestelle demoliert Zwei Jugendliche haben am Montag, 25. Juli, die Glasscheibe des Wartehäuschens einer Bushaltestelle an der Kuckumer Straße in Venrath beschädigt. Zeugen konnten die Tat gegen 22.45 Uhr beobachten. Sie beschrieben einen der Täter als etwa 15 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit blonden Haaren und Kapuzenpullover. Die Kleidung der Jugendlichen war insgesamt dunkel. Beide Täter flüchteten nach der mutwilligen Zerstörung zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Erkelenz unter Tel. 02452 9200.

Kupferrohre gestohlen Aus dem Keller eines leerstehenden Hauses in Unterwestrich wurden mehrere Meter Kupferkabel von Unbekannten entwendet. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 24. Juli, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20 Uhr.

(RP)