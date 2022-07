Konzert in Wegberg : Paveier setzen ein Glanzlicht in der Vorweihnachtszeit

Die Paveier präsentieren am 10. Dezember im Forum Wegberg ihre kölsche Weihnacht. In Kürze beginnt der Kartenvorverkauf. Foto: Manfred Esser

Wegberg Die kölsche Kultband gastiert am 10. Dezember zum ersten Mal in der Mühlenstadt. Der Vorverkauf für das Konzert im Forum Wegberg beginnt am kommenden Montag.

Die Paveier bringen am 10. Dezember weihnachtliche Stimmung nach Wegberg. Zum ersten Mal gastiert das Sextett mit der Konzertreihe „Kölsche Weihnacht – Paveier & Gäste“ im Forum Wegberg, Burgstraße 6. Dort präsentiert die Band alte und neue Lieder in kölscher Sprache, in denen das schönste Fest des Jahres besungen wird – mal heiter und mit einem gehörigen Augenzwinkern, mal zu Herzen gehend und besinnlich.

Gemeinsam mit befreundeten Künstlern zeigt die kölsche Kultband in der Mühlenstadt ihre andere, besinnliche Seite und setzt damit ein kleines Glanzlicht inmitten der hektischen Vorweihnachtszeit. Im nächsten Jahr feiert die Kultband schon ihren 40. Geburtstag. Liebhaber kölscher Mundart kennen sie einerseits durch Karnevalsklassiker wie „Schön ist das Leben“ oder „Heut‘ brennt mein Iglu“, doch auch durch neuere, sehr erfolgreiche Songs wie „Leev Marie“ oder den letzten Hit „Nie mehr Alkohol“ haben sie noch mehr Bekanntheit erlangt.

Mit ihrem Song „Leev Marie“ konnten die Paveier nicht nur den kölschen Sessionshit des Jahres 2016 landen – auch in den bundesweiten Single-Charts hielt sich der Titel über mehrere Wochen. Außerdem wurde der Titel von den WDR4-Hörern zum beliebtesten Karnevalstitel aller Zeiten gewählt.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 25. Juli. Karten sind erhältlich bei: Lebensart, Passage Alt Berk 1, Wegberg (Tel. 02434 9921200), Auto-Service Twardowski, Industriestraße 11, Wegberg (Tel. 02434 992110) oder online unter www.kölscheweihnacht.de. Die Tickets kosten 34 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren, bei einer Online-Bestellung kommen noch einmal vier Euro Bearbeitungs- und Versandgebühren hinzu.

Es gibt eine feste Sitzplatzzuordnung im Forum Wegberg. Dort gilt die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige Coronaschutzverordnung des Landes NRW.

Weitere Informationen gibt es unter: www.pavement.de

(RP)