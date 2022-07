600-jähriges Bestehen : St.-Antonius-Schützenbruderschaft Wegberg holt Feier nach

Wegberg Der festliche Umzug mit Königin Helga Scheuß an der Spitze zog viele Schaulustige an. Zum Jubiläum gab es die Ehrenplakette des Landes Nordrhein-Westfalen.

(RP) Mit zwei Jahren Verspätung wegen Corona hat die St.-Antonius-Schützenbruderschaft jetzt ihre 600-Jahr-Feier nachgeholt. Das Bürger- und Schützenfest zog ungezählte Besucher an. Los ging es mit dem festlichen Umzug durch die Mühlenstadt, angeführt von Königin Helga Scheuß, den Ministerinnen Birgitt Schubert-Logen und Elke Haft und dem Königsadjutanten Helmut Haft. Die Teilnehmer des Umzugs holten am Rathausplatz Bürgermeister Michael Stock ab und zogen dann weiter zum Fahnenhissen. Anschließend fand auf der Hauptstraße am Brunnen eine große Parade statt. Im Forum Wegberg wurde danach bei einem gemütlichen Beisammensein für das leibliche Wohl gesorgt, Livemusik gab es von Alleinunterhalter Noekles.