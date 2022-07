Entdeckungstour durchs Erkelenzer Land : Unsere Lieblingsorte im Sommer

Erkelenzer Land Zuhause ist es doch am schönsten. Im Erkelenzer Land gibt es viele Flecken, an denen Daheimgebliebene während der Sommerferien die Seele baumeln lassen können. Wir haben unsere Lieblingsorte im Bild festgehalten.

Jetzt, während der Sommerferien, herrscht Hochbetrieb an den Flughäfen, die den Ansturm der Reisewilligen mitunter kaum bewältigen können. Viele Menschen zieht es in südliche Gefilde, weit weg von Zuhause, um den Urlaub nachzuholen, der in den vergangenen Corona-Jahren oft auf der Strecke blieb. Viele stranden vorübergehend im Niemandsland zwischen Check-in und Abflug, weil es an den Terminals zu wenig Personal gibt. Statt Erholung steht erst mal Ärger auf dem Programm. Warum also in die Ferne schweifen? Das Erkelenzer Land bietet viele Ort, an denen Erholungssuchende die Seele baumeln lassen können – manche sind je nach Wohnort nur wenige Gehminuten entfernt, die meisten ohne Probleme mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir stellen einige unserer liebsten Plätze in Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg vor, an denen man auch ohne Strand und Meer den Sommer in vollen Zügen genießen kann.