Für Venrath und Kaulhausen : Dorfforum geht mit Website online

Venrath/Kaulhausen Mehr als zwei Jahre hat ein Projektteam des Dorfforums Venrrath-Kaulhausen an der neuen Website getüftelt. Jetzt ist sie online gegangen, um unter anderm über Projekte und Veranstaltungen zu informieren.

Klare Struktur, freundliches Design, dialogorientiert – so präsentiert sich die neue Website www.venrath-kaulhausen.de. Wo finde ich was? Was gibt es Neues? Wie kann ich mich einbringen, und wann wird gefeiert? Das sind die Leitfragen, die dem Besucher auf der Startseite eine erste Orientierung geben. Neben den Informationen zur Dorfgeschichte, zu Vereinen und Gewerbe gibt es die Rubrik „Das Dorfforum“, in dem über Ziele und laufende Projekte informiert wird. Zudem gibt es den Veranstaltungskalender, eine Seite „Aktuelles“ sowie Buchungsportale für das neue Lastenrad des Dorfforums sowie für die Anmietung der Gaststätte Bruns.