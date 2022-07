Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Tankstellenräuber lassen sich filmen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tankstellenräubern geben können. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land In Rath-Anhoven nahm die Videokamera einer Tankstelle einen Einbruch auf. Aus einem Auto in Kleingladbach stahlen Diebe Bargeld, während sie in Luchtenberg eine Tasche mit Angeln erbeuteten.

Bei Tankstellenraub gefilmt Eine Tankstelle an der August-Horch-Allee in Rath-Anhoven am Freitag, 22. Juli, gegen 2.20 Uhr das Ziel von Einbrechern. Diese hebelten mehrere Türen auf und entwendeten aus dem Verkaufsraum unter anderem Tabakwaren. Diese füllten die Täter in einen mitgebrachten Beutel und entfernten sich gegen 2.40 Uhr zu Fuß wieder. Bei ihrer Tat wurden sie von einer Videokamera aufgezeichnet. Einer der Täter trug eine dunkle Sturmhaube trug, einen hellen Pullover, schwarze Handschuhe, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen sowie schwarze Schuhe. Der zweite Täter war mit einer beigen Sturmhaube, einem schwarzen Pullover, einer blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Auch er trug Handschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Polizei unter Tel. 02452 9200 entgegen.

Geldbörse aus Auto gestohlen Eine Geldbörse mit persönlichen Papieren sowie Bargeld war die Beute unbekannter Täter, die am Donnerstag, 21. Juli, zwischen 6.50 und 12.35 Uhr, die Seitenscheibe eines Autos einschlugen, das an der Palandstraße in Kleingladbach parkte.

Einbrecher erbeuten Bargeld Zwischen 13 Uhr am Dienstag, 19. Juli, und 13.30 Uhr am Donnerstag, 21. Juli, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße in Schaufenberg ein. Sie entwendeten unter anderem diverse Elektroartikel, Bargeld und Dokumente.

Seitenscheibe eingeschlagen Ein am Neusser Weg in Luchtenberg parkendes Fahrzeug wurde in der Nacht zu Donnerstag, 21. Juli, aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen eine Tasche mit sechs Angeln. Der Eigentümer hörte gegen 2 Uhr in der Nacht ein lautes Geräusch und entdeckte eine unbekannte Person mit einem Fahrrad in Richtung Neußer Weg/Im Deick flüchten. Der Flüchtige war zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine Kapuzenjacke.

(RP)