An der Hermann-Josef-Gormanns-Straße : Täter sorgen für Vandalismus in Erkelenzer Tiefgarage

Mutwillig wurde der Alarm in der Tiefgarage an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße in Erkelenz ausgelöst (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Erkelenz Dieser Einsatz ließ die Feuerwehr fassungslos zurück: Unbekannte schlugen mutwillig zu. Die Garage musste vorerst gesperrt werden.

Es gibt Einsätze, die lassen selbst erfahrenste Feuerwehrleute kopfschüttelnd und fassungslos zurück: So geschehen am vergangenen Donnerstagabend, 21. Juli, als die Feuerwehr der Stadt Erkelenz wegen einer automatischen Feuermeldung zur Tiefgarage an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße in der Stadtmitte von Erkelenz alarmiert wurde. „Vor Ort mussten wir feststellen, dass Unbekannte sämtliche brandschutztechnischen Einrichtungen der Tiefgarage zerstört hatten“, erklärte Wehrleiter Helmut van der Beek die ersten Details des Einsatzes.