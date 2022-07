Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter oder den Tätern machen können (Symbolfoto). Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Hückelhoven/Wegberg Die Kreispolizei sucht Hinweise auf einen Unbekannten oder mehrere Unbekannte, die Graffiti im Hückelhovener Stadtgebiet sprühten.

Graffiti-Sprayer unterwegs Ein Anhänger, ein Altglascontainer sowie eine Erdgasstation wurden zwischen Donnerstag, 21. Juli, und Dienstag, 26. Juli, in Hilfarth mit Graffiti in gelber und roter Farbe besprüht. Das Wort „Juice“ ist auf allen Gegenständen erkennbar. Wer kann Angaben zum Verursacher der Beschädigungen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Tel. 02452 9200 entgegen. Es besteht auch die Möglichkeit, online Hinweise zu geben über die Internetseite der Polizei Heinsberg: www.heinsberg.polizei.nrw.

In Bürogebäude eingebrochen Unbekannte Täter drangen in ein Gebäude an der Merbecker Straße in Arsbeck ein, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Anschließend stahlen sie aus einem Büro eine unbekannte Menge Bargeld. Der Tatzeitpunkt lag zwischen 19 Uhr am Dienstag, 26. Juli, und 2.17 Uhr am Mittwoch, 27. Juli.

Baumaschinen gestohlen An einem Haus an der Straße Alter Steinweg in Brachelen, das sich im Umbau befindet, schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 8. Juli, und Freitag, 22. Juli, eine Fensterscheibe ein. Aus dem Inneren des Gebäudes stahlen sie dann mehrere Baumaschinen.

Golfausrüstung als Beute Aus einem Fahrzeug, das an der Straße Garsbeck in Ratheim parkte, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 26. Juli, eine Golfausrüstung entwendet.

(RP)