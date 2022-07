Spende aus dem Kreis Heinsberg​: Westverkehr schickt vier Busse in die Ukraine​

Westverkehr schickt vier Busse in die Ukraine

Kreis Heinsberg Nach einem Hilfegesuch von Vitali Klitschko reagiert das Verkehrsunternehmen. Die vier Fahrzeuge sind bereits von ukrainischen Busfahrern abgeholt worden.

Hilfe für die Ukraine wird weiterhin in allen Bereichen des Lebens benötigt. Nun hat die Westverkehr, das Verkehrsunternehmen des Kreises Heinsberg, in einer großzügigen Aktion vier Busse auf den Weg in die Hauptstadt Kiew geschickt.