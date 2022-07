Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Mann mit Schusswaffe in seinem Haus überfallen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Die Täter drangen über den Balkon in das Haus des Kückhoveners ein, der mit einer mutigen Aktion flüchten konnte. In Wegberg erwischte ein Mann einen Autodieb in Aktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einbrecher bedrohen Mann mit Pistole Mit Schusswaffe und Schlagstock haben zwei Männer am Mittwochabend einen Kückhovener in seinem Haus überfallen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter gegen 23.10 Uhr über den Balkon in das Wohnhaus in der Straße In Kückhoven ein, zogen die Waffe, schlugen ihn mit dem Stock und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Dem Mann gelang es, sich in einem Nebenraum einzuschließen und über das Dach zu seinen Nachbarn zu flüchten. Von dort aus rief er die Polizei. Beide Täter sprachen Deutsch mit einem nicht bekannten Akzent. Beide trugen dunkle Oberbekleidung und hatten sich mit einer Kapuze oder Sturmhaube vermummt. Zeugen beobachteten zuvor einen dunklen Audi (vermutlich A6) mit polnischen Kennzeichen in der Straße. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, wird ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200.

Besitzer erwischt Autodieb Auf frischer Tat ertappt wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Täter am Schmitzweg in Rickelrath. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Besitzer gegen 3.35 Uhr verdächtige Geräusche und bemerkte, dass die Heckklappe seines Autos offen war. Ein Mann war damit beschäftigt, den Inhalt eines Fotorucksacks sowie eines Fotokoffers, die sich im Kofferraum befunden hatten, in einer pinken Einkaufstasche zu verstauen. Der Wegberger hielt den Täter fest. Der Mann antwortete in einer fremden Sprache, riss sich los und flüchtete über die Dülkener Straße in Richtung Niederkrüchten. Er stahl eine Fototasche mit einem 400-mm-Objektiv der Marke Nokia. Er war 20 bis 25 Jahre alt und cirka 180 Zentimeter groß. Er war mit einen dunklen Jogginganzug und weißem Basecap bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200.

(RP)