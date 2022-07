Arbeit in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit

Mettmann Gegenüber dem Vormonat wächst die Zahl der Jobsuchenden um 1225 Personen. Die Arbeitslosenquote im Kreis Mettmann steigt von 6,0 auf 6,5 Prozent.

Der Chef der Agentur für Arbeit, Karl Tymister erklärt den deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen so: „Die Ursache ist vor allem die fortschreitende Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge beim Jobcenter. Daneben gibt es zwei weitere kleinere saisontypische Effekte: Zum einen endeten am 30. Juni viele befristete Arbeitsverhältnisse. Zum anderen meldeten sich junge Fachkräfte arbeitslos, wenn sie nach erfolgreicher Ausbildung nicht direkt übernommen wurden.“ Zugleich verliere der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann an Schwung. Angesichts steigender Kosten bei Material und Energie hielten sich die Unternehmen mit Einstellungen zurück, beobachtet Tymister: „Sie meldeten weniger freie Stellen, boten mehr befristete Verträge an und besetzten vakante Stellen später.“