Finanzielle Unterstützung​: Hilfe für Zukunftsagentur Rheinisches Revier​

Erkelenzer Land Die Agentur für Arbeit kann bei fehlenden Qualifikationen oder bei länger dauernden Einarbeitungen finanzielle Unterstützung anbieten.

Die Zukunftsagentur hat sich daher bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden deshalb an die Agentur für Arbeit gewandt und sich an dieser Stelle ausgiebig beraten lassen. Heute arbeiten einige Quereinsteiger im Unternehmen, die durch eine Weiterbildung neue Kenntnisse erlernt haben, oder bei denen die Einarbeitung etwas umfangreicher war. In beiden genannten Fällen kann die Arbeitsagentur finanziell unterstützend eingreifen und zur Seite springen. „Ein zweiter Blick bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden lohnt sich. Oft gibt es versteckte Potenziale, die für ein Unternehmen wertvoll sein können. Wichtig ist, dass man sich vor der Einstellung eines Mitarbeitenden bei uns meldet und eine mögliche Unterstützung bespricht. Dann können wir im Einzelfall die richtige Förderung finden. Möglich ist zum Beispiel ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt von bis zu einem Jahr, wenn eine längere Einarbeitung nötig ist oder eine Weiterbildung absolviert wird. Auch Lehrgangskosten können bezuschusst werden. Bei älteren und schwerbehinderten Menschen ist eine längere Förderung möglich“, betont Ulrich Käser, Leiter der Agentur für Arbeit Aachen-Düren.