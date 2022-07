Hilden/Haan : Arbeitslosigkeit in Hilden und Haan steigt im Juli deutlich

Hilden/Haan Im Juli meldeten sich 671 Personen neu oder erneut arbeitslos, 186 mehr als im Juli vergangenen Jahres. Dies berichtet die Agentur für Arbeit.

(-dts) Ende Juli waren in der Agentur für Arbeit Hilden 2934 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 269 mehr als im Juni und elf mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt von 5,7 Prozent im Juni auf aktuell 6,3 Prozent; vor Jahresfrist lag die Quote bei 6,2 Prozent. Im Juli meldeten sich 671 Personen neu oder erneut arbeitslos, 186 mehr als im Juli 2021. Zeitgleich konnten 408 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im Juli 116 neu Arbeitsstellen (42 weniger als im Juli 2021). Derzeit hat die Arbeitsagentur in Hilden 572 offene Stellen in der Kartei.