Zahlen auf dem Arbeitslosenmarkt : Saisontypischer Anstieg der Arbeitslosenquote

Kreis Viersen Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Krefeld und im Kreis Viersen, hat die aktuellen Zahlen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt analysiert und hat auf den ersten Blick keine guten Nachrichten.

„Im Juli verzeichnen wir eine weitere Steigerung der Arbeitslosigkeit“, so Imkamp. Dies sei saisontypisch dem Ende der Schulzeit bei gleichzeitigem Ende vieler Ausbildungsverhältnisse geschuldet. Aber: „Aus Erfahrung wissen wir hier, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden“, sagt Imkamp.

Insgesamt sind im gesamten Bereich der Agentur für Arbeit derzeit 21.511 Personen ohne Arbeit. Das sind 890 Personen mehr im Vergleich zum Vormonat. „Der andere Hauptgrund für die Zunahme der Arbeitslosigkeit liegt in der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter in die Grundsicherung für Arbeitssuchende“, erklärte Imkamp weiter. Aktuell gebe es 1082 arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk, die auf einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt träfen. Auf dem Niveau der Vormonate liegt der Bestand der offenen Arbeitsstellen: Im Juli zählte die Agentur 5062 Angebote.

Von der Arbeitsagentur werden aktuell 6094 Personen betreut (ein Plus von 182 gegenüber dem Vormonat), 15.417 sind in der Betreuung der Jobcenter Krefeld und Kreis Viersen (708 mehr). Damit liegt die Quote im Kreisgebiet Viersen bei 5,4 Prozent, im Juni waren es noch 5,3 Prozent, im Juli 2021 noch 5,8 Prozent. Die Quote im Geschäftsstellenbereich Kempen (Kempen, Grefrath, Tönisvorst) liegt aktuell bei 4,2 Prozent (im Vorjahr bei 4,6 Prozent), im Geschäftsstellenbereich Viersen (hierzu gehört auch Willich) liegt die Quote derzeit bei 6,0 Prozent (Vorjahr 6,4 Prozent).