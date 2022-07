Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenzahlen nehmen im Rhein-Kreis leicht zu

Rhein-Kreis Die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss ist leicht gestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen der auch für den Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach hervor.

Ein Blick auf die Kommunen im Kreis: Registriert wurden 6207 Arbeitslose in Neuss, 1816 in Dormagen, 1813 in Grevenbroich, 1337 in Meerbusch, 960 in Kaarst, 601 in Korschenbroich, 487 in Jüchen und 233 in Rommerskirchen. Nachdem zum 1. Juni 2022 die Jobcenter die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine übernommen haben, fließen diese sukzessive in die Arbeitslosenstatistik ein. Zum Stichtag 12. Juli 2022 waren im Rhein-Kreis Neuss 519 Menschen registriert, das sind 314 mehr als im Vormonat und 477 mehr als im Februar 2022. Ein Gesamteindruck wird mit den nächsten Arbeitsmarktberichten entstehen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.