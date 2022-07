Unfall beim Kreuz Wanlo : Drei Autos kollidieren auf A 46

Mönchengladbach/Erkelenz Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Unfall auf der A 46 zwischen dem Kreuz Mönchengladbach-Wanlo und der Anschlussstelle Erkelenz-Ost gerufen worden.

Dort waren in Fahrtrichtung Heinsberg aus bislang unbekannter Ursache drei Autos miteinander kollidiert. Die Fahrzeuge und die Trümmerteile verteilten sich dabei so auf der Fahrbahn, dass die Autobahn 46 in eine Richtung gesperrt werden musste. Wie die Feuerwehr mitteilte, verletzte sich bei dem Unfall eine Frau. Sie wurde nach der Begutachtung vom Notarzt der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Erkelenz gefahren. Die Feuerwehr streute noch auslaufende Betriebsmittel der Fahrzeuge ab.