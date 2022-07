Gegen Blutkrebs : SV Schwanenberg plant Typisierungsaktion

Funktioniert bei der Typisierung ähnlich wie beim Corona-Test: Der Abstrich im Mund. (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkelenz Am 6. und 7. August findet nicht nur das Schwanenberger Sommerturnier statt, gleichzeitig können Menschen zwischen 17 und 55 sich auch als Stammzellenspender registrieren lassen.

Mit Teamgeist gegen Blutkrebs: Das ist das Motto einer Aktion des SV Schwarz-Weiß Schwanenberg am Wochenende um den 6. und 7. August. Dann findet nicht nur das Sommerturnier auf dem Fußballplatz statt, sondern auch eine Typsierungsaktion. Alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Häufig ist eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance - vorausgesetzt man findet den „genetischen Zwilling“. Um bei der Suche zu helfen, ruft der Verein unter dem Motto „Mit Teamgeist gegen Blutkrebs“ an den Veranstaltungstagen dazu auf, sich als potentielle Stammzellspenderin oder als potentieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren zu lassen. Mitmachen kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren.

Möglichst ist das am Sportplatz in der Schlei am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Die Registrierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit drei Wattestäbchen. Die Gewebemerkmale werden nach der Aktion in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche zur Verfügung gestellt.

Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Spenden sind daher ebenso willkommen wie Typsierungen und sind an dem Wochenende ebenfalls möglich.

Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu identische Gewebemerkmale haben. Bei seltenen Gewebemerkmalen findet sich eventuell unter mehreren Millionen kein „genetischer Zwilling“. Die Suche ist aber auch deshalb so schwer, weil noch immer viel zu wenig Menschen als potenzielle Stammzellspender zur Verfügung stehen. Wer sich nicht in eine Spenderdatei aufnehmen lässt, kann nicht gefunden werden. Sportler seien als Spender besonders interessant, denn wer aktiv ist und regelmäßig Sport treibt, ist in der Regel gesünder als die Durchschnittsbevölkerung und erfüllt häufiger die notwenigen Kriterien, um Stammzellen spenden zu können.

Weitere Informationen gibt es bei Christian Werheid von der DKMS telefonisch unter 0221 940582-3523 oder per Mail an werheid@dkms.de.

(RP)