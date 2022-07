Aktionen in Moers : Wie der Rotaract-Club Niederrhein mit Kleinem Großes erreicht

Moers/Kamp-Lintfort/Rheurdt Eine DKMS-Registrieraktion für die Oberstufe am Gymnasium Rheinkamp, ein Kuchen-Verkauf für die Aktion „5000 Mahlzeiten“ aus Rheurdt: So setzt sich die Jugendorganisation der internationalen Rotary-Bewegung ein.

Alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Niemand ist vor dieser Krankheit sicher und so hat der Rotaract Club Linker Niederrhein eine Registrieraktion für die Oberstufe am Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers (GREM) gemeinsam mit der Schülervertretung und mit Unterstützung der Schulleitung gestartet. Die Schülerinnen und Schüler wurden zunächst von einer Repräsentantin der DKMS ausführlich über die mögliche Stammzellenspende und über die Heilungschancen durch diese Spende bei den Betroffenen informiert. Es ist nämlich so: Für eine Transplantation müssen die Gewebemerkmale von Patienten und Patientinnen und Spendern nahezu hundertprozentig übereinstimmen. Deshalb ist es so wichtig, viele freiwillige Stammzellenspender und -spenderinnen zu finden, die bereit sind, sich zu registrieren und im Fall der Fälle ihre Stammzellen zu spenden. Die Resonanz am GREM war groß und so konnten viele neue Interessierte in den Dateienverbund aufgenommen werden, um mit etwas Glück Blutkrebspatienten und -patientinnen eine Chance auf Leben zu spenden. Wer sich auch registrieren möchte, kann bei der DKMS ein Registrierungsset anfordern (www.dkms.de).