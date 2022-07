Erkelenz : Heimatverein zu Gast in Leipzig

Die Reisegruppe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande vor der Thomaskirche in Leipzig. Foto: Heimatverein

Erkelenz In diesem Jahr konnte der Heimatverein endlich wieder seine beliebten Fernreisen durchführen. Eine Tour führte nach Leipzig, wo viel Kultur und Musik auf dem Plan stand.

In diesen Tagen hat der Heimatverein der Erkelenzer Lande eine Studienfahrt nach Leipzig durchgeführt. Im Rahmen eines Zwischenhaltes in Kassel lernte die Reisegruppe die Documenta-Stadt Kassel kennen und bewegte sich dort auf den Spuren der Gebrüder Grimm in der Innenstadt.

In Leipzig lag die Hotelunterkunft zentral – nur wenige Minuten Fußweg entfernt von den touristischen Sehenswürdigkeiten der Messestadt. Welche Stadt besucht der Gast? Ist es die Musikstadt mit dem Gewandhausorchester und J. S. Bach als „Botschafter“ in aller Welt? Oder die Kunstmetropole mit der bürgerlichen Gemäldesammlung und den jungen Wilden der „Neuen Leipziger Schule“ mit Neo Rauch? Oder die scharfzüngige Sachsenmetropole mit der friedlichen Revolution von 1989? Oder die Stadt mit den eleganten Passagen als „Nachfahren“ der ehemaligen Handelshöfe? Hier kann der Gast an einem Cafétisch das Flair von über 800 Jahren Geschichte und die Kraft aus dreißig Nachwendejahren auf sich wirken lassen.

Unter den Mottos „Leipzig und die Literatur“ sowie „Leipzig und die Musik“ ließ sich die Reisegruppe nach einem Stadtrundgang und einer Stadtrundfahrt durch die Deutsche Nationalbibliothek führen, wo seit 1912 die gesamte Literatur von und über Deutschland gesammelt wird. Mit „Auerbachs Keller“ hat Goethe der Universitätsstadt ein literarisches Denkmal gesetzt, spielt dort nämlich eine Szene in seinem großen Faust-Werk. Ein Besuch durfte nicht fehlen – ein dortiger Auftritt des Mephisto war der Höhepunkt des Abends.

Zum Reiseprogramm gehörten auch die Besuche in der Nicolai- und schließlich in der Thomaskirche. Hier war Bach als Komponist und Chorleiter („Thomanerchor“) 37 Jahre seines Lebens tätig. Ein Besuch im gegenüberliegenden Bach-Museum informierte über Leben und Wirken des Meisters. Im Sterbehaus eines anderen großen Musikers der Stadt – nämlich Felix Mendelssohn-Bartholdy – konnte sich die Reisegruppe an einem privaten Pianokonzert erfreuen.

Im Museum der bildenden Künste wurden unter sachkundiger Führung plastische und malerische Objekte in Augenschein genommen, darunter Werke von Rubens und Cranach, von Oskar Kokoschka, Lovis Corinth, Max Liebermann, Max Beckmann und dem Leipziger Künstler Max Klinger. Imposant ist auch das 700 Quadratmeter große Deckengemälde „Gesang vom Leben“ von Sieghart Gilles im Foyer des Neuen Gewandhauses.