Neuer Shop in Erkelenz Fahrradgeschäft setzt komplett auf E-Bikes

Mit der Emotion-Gruppe fand er den Partner, der ihn mit allen Premium-Produkten ausstattet. In der Stadtverwaltung fand er die richtigen Unterstützer, die von seiner Idee begeistert waren, in Erkelenz dieses Geschäft zu eröffnen. In dem Vermieter der Immobilie, in der es schon ein Fitnessstudio und zuletzt ein Geschäft für Dekorationsmittel gab, fand er einen Mitstreiter, der von dem Konzept überzeugt ist. Nach Ansicht von Seiffert ist Erkelenz ein „hochinteressanter Standort“ in einer absoluten Fahrradregion mit einer großen Nachfrage an E-Bikes. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie hätten viele Menschen erkannt, wie sie fernab von viel befahrenen Straßen auf Feldwegen und durch Wälder mit dem Fahrrad die Natur und die Landschaft erkunden können. Das habe das Interesse und die Nachfrage an E-Bikes gewaltig gesteigert.