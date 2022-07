Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg warnt : Warum Brunnenwasser nicht zum Trinken taugt

Kreis Heinsberg Mit dem Wasser aus dem Brunnen sollte nur der Garten gewässert werden. Grundsätzlich sollte auch Schwimm- und Badewasser über eine hohe Qualität, am besten Trinkwasserqualität verfügen.

Bei den aktuellen Temperaturen ist mancher Brunnenbesitzer froh darüber, für die Bewässerung von Grün- und Gartenflächen auf einen eigenen Brunnen zugreifen zu können. Nicht selten stellt sich die Frage, ob man das Brunnenwasser nicht auch zum Duschen, Waschen oder sogar zum Trinken verwenden könnte. Heidrun Schößler, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, warnt eindringlich davor und weist auf erhebliche Gefahren hin. „Nur Wasser von höchster Qualität darf in Deutschland als Trinkwasser , für die Körperhygiene oder zum Waschen und Spülen verwendet werden“, berichtet die Ärztin.

Nicht nur Nitrat, sondern viel häufiger andere Bestandteile im Roh- und Brunnenwasser können Gesundheitsstörungen oder Infektionen auslösen, die unter Umständen über Ausscheidungen oder Abwässer für Dritte gefährlich werden können. Daher wird die Nutzung von Wasseranlagen, aus denen Wasser für den menschlichen Gebrauch gewonnen wird, also auch privat genutzte Brunnenanlagen, in Deutschland streng durch die Trinkwasserverordnung reguliert und von den örtlichen Behörden kontrolliert. „Brunnenwasser darf erst dann zum Duschen, Waschen oder Trinken genutzt werden, wenn die Wasserqualität des Brunnens den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ob das zutrifft, muss in regelmäßigen Zeitabständen von einem staatlich anerkannten, akkreditierten Wasserlabor festgestellt werden,“ erklärt die Amtsärztin. Schnelltestungen, Analysen durch nicht akkreditierte Labore oder mobile Anbieter reichten nicht aus.