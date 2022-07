Neue Zahlen der Arbeitsagentur : Wegen Ukraine-Krieg – Arbeitslosigkeit in Krefeld ist deutlich gestiegen

Krefeld Aktuell gibt es 1082 arbeitslose ukrainischer Kriegsgeflüchtete im Agenturbezirk, die in die Grundsicherung für Arbeitssuchende aufgenommen sind.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld ist im Vergleich zum Vormonat deutlich um 0,5 Prozentpunkte von 9,8 auf 10,3 Prozent gestiegen. Insgesamt sind 12.685 Personen arbeitslos gemeldet. 2817 beziehen Arbeitslosengeld von der Agentur für Arbeit, 9868 Leistungen des Jobcenters (Hartz IV). Vor einem Jahr waren in der Stadt Krefeld noch 566 Menschen mehr ohne Job.

„Im Juli verzeichnen wir eine weitere Steigerung der Arbeitslosigkeit. Diese ist zum einen saisontypisch dem Ende der Schulzeit und vieler Ausbildungsverhältnisse geschuldet. Aus Erfahrung wissen wir hier, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden“, sagte Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld und Kreis Viersen, am Freitag zu den aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt. Die weisen 21.511 arbeitslose Personen im Agenturbezirk aus, eine Steigerung von 890 im Vergleich zum Vormonat. „Der andere Hauptgrund für die Zunahme liegt in der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter in die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Aktuell gibt es 1082 arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk, welche auf einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt treffen“, erläuterte Imkamp. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt im Juli dieses Jahres bei 5052 Stellen und damit auf dem Niveau der Vormonate.