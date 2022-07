Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert in Krefeld sinkt und liegt bei knapp über 400

Bisher sind in Krefeld insgesamt 74.980 Corona-Infektionen gemeldet worden. Foto: dpa/Thomas Frey

Krefeld In den zurückliegenden 24 Stunden sind 169 neue Corona-Infektionen der Stadt Krefeld zur Kenntnis gelangt. 34 Personen werden wegen Covid 19 in Krankenhäusern behandelt.

Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Krefelder geht zurück. Auch aus den Kindertagesstätten werden keine neuen Fälle gemeldet. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell 34 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion, von ihnen drei auf der Intensivstation. Es gibt aktuell keine Beatmungsfälle. Das teilte der städtische Fachbereich Gesundheit am Freitag, 29. Juli (Stand: 0 Uhr) mit.

In den zurückliegenden 24 Stunden seien 169 neue Corona-Infektionen aufgetreten, die der Behörde zur Kenntnis gelangt seien. Bisher sind in Krefeld insgesamt 74.980 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen gelten 72.989 Personen. Aktuell infiziert sind 1705 Personen, am Vortag waren es 1884 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 406,4 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 428,5. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI jedoch noch nachträglich verändern. 286 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet auch in der kommenden Woche montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. In der kommenden Woche sind an folgenden Standorten jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr Impfaktionen geplant: Montag, 1. August, JoJo, Lübecker Weg 51; Dienstag, 2. August, Badezentrum Bockum; Mittwoch, 3. August, Spielplatz Albrechtplatz; Donnerstag, 4. August, Hansazentrum, Hansastraße; Freitag, 5. August, St. Norbertus gegenüber der Seniorenresidenz Blumenstraße.

(sti)