Krefelder Online-Versandhändler : Galaxus-Umfrage – Jüngere tätigen Panikkäufe

Die Galaxus Deutschland GmbH ist zweimal in Krefeld vertreten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der in Krefeld an zwei Standorten ansässige Online-Versandhändler Galaxus wollte die Auswirkungen der Inflation aufs Kaufverhalten genau wissen. Er beauftragte die Gesellschaft für Konsumforschung mit einer repräsentativen Umfrage. Nun liegen die zum Teil überraschenden Ergebnisse in Krefeld vor.