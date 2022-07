Hochschule Niederrhein : Guter Saisonauftakt für Hochschul-Rennteam

Das HSNR-Racing-Team beim Rennen im niederländischen Assen. Foto: Hochshule Niederrhein/Hochschule Niederrhein

Krefeld Bei der internationalen Rennsportserie ringen weltweit rund 600 Hochschul-Teams um die Pole-Position mit selbst entwickelten und konstruierten Fahrzeugen. Nächstes Rennen ist auf dem Hockenheimring.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sti) Beim Rennwochenende im niederländischen Assen kehrte das Racing-Team der Hochschule Niederrhein mit seinem selbst entworfenen Flitzer auf die Piste zurück. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat das Team wieder an einer Veranstaltung der Formula-Student-Serie teilnehmen können. Zum Saisonauftakt belegten die Krefelder einen guten neunten Platz. Der Sieg ging an die Vertreter der Universität Stuttgart. Insgesamt waren rund 40 Rennwagen aus der ganzen Welt am Start.

Bei der internationalen Rennsportserie ringen weltweit rund 600 Hochschul-Teams um die Pole-Position mit ihren selbst entwickelten und konstruierten Fahrzeugen. Es geht um Beschleunigung, Geschwindigkeit, Ausdauer, Kurvenverhalten, Fertigung oder auch wirtschaftliche Aspekte wie einen Business-Plan.

Zunächst stand das so genannte „Scrutineering“ auf dem Programm. Dabei geht es darum, die technische Abnahme zu erreichen, vergleichbar mit der TÜV Prüfung eines Autos. Das HSNR-Racing-Team hatte bis zuletzt am Boliden gearbeitet, so dass die Niederrheiner als eines der ersten Teams alle erforderlichen Prüfungen bestanden hatten. „Bei den dynamischen Disziplinen sind leider einige Probleme deutlich geworden, die eine höhere Punktausbeute verhindert haben“, erklärte Teamleiter und Informatik-Student Lukas Heber.

„Für nahezu alle Teammitglieder war es das erste Mal bei einer offiziellen Formula-Student-Veranstaltung. Wir sind mit großer Vorfreude angereist und haben uns auch durch die Probleme in den dynamischen Disziplinen die Laune nicht verderben lassen“, berichtete er. Bei den statischen Disziplinen hatten Heber und sein Team auch wieder allen Grund zur Freude. Am Ende landeten die Hochschul-Vertreter auf Platz acht im Business Plan, auf Platz sieben beim Engineering Design und auf Platz zehn im Cost Report. Neben Platz neun im Gesamtklassement gewann das Team durch die Testmöglichkeiten viele Hinweise, um sich bestmöglich auf den 15. August vorzubereiten. Dann steht die Rennwoche auf dem Hockenheimring an. „Dort wollen wir auch bei den dynamischen Disziplinen punkten“, erklärt Heber.

(sti)