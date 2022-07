Auswirkungen des Ukraine-Kriegs : Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen steigt auf sieben Prozent

Düsseldorf Die Folgen des Ukraine-Krieges machen sich auch auf Nordrhein-Westfalens Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Juli waren rund 30.000 Menschen mehr arbeitssuchend gemeldet als im Vormonat.

Im Juli waren im Bundesland 687.723 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 4,5 Prozent (rund 30.000) mehr als im Vormonat, wie die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf sieben Prozent. Schon im Juni war die Quote geklettert. Vor einem Jahr war die Lage schlechter als derzeit gewesen, damals lag die Quote bei 7,4 Prozent.