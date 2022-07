Demnächst in Krefeld : Bandoneonfestival startet mit Tangotanz

Fabian Carbone (Bandoneon) und Julia Jech (Geige) geben gleich zwei Konzerte beim Festival: Eines ist speziell für Grundschulkinder. Foto: Manfred Goergens / Visum/Manfred Görgens /Visum

Krefeld Ein Paar, das Tango tanzt, ein Konzert für Grundschüler und ein hoch gelobter Geheimtipp der Bandoneonszene beim Krefeld-Debüt: Das Bandoneonfestival geht in die 15. Runde. Der Vorverkauf startet am Montag, 1. August, 8 Uhr.

Der Boden der Studiobühne in der Fabrik Heeder ist neu gemacht: Makellos schwarz ist er vorbereitet für das Bandoneon-Festival, das am 27. August beginnt. Der Boden ist wichtig, denn zum Auftakt gibt es großes Programm. Das Quinteto Ángel kommt in der Besetzung Bandoneon, Violine, Violoncelle, Kontrabass und Klavier – und zu einigen ihrer Stücke wird das Tanzpaar Andrea und Armin Arabi den Tango auch fürs Auge sinnlich erlebbar machen. Der Vorverkauf für alle sechs Konzerte startet am Montag, 1. August, um 8 Uhr.

Es ist das 15. Bandoneon-Festival, das das Kulturbüro veranstaltet – und diesmal will man auch ein ganz junges Publikum für das Instrument, das in Krefeld erfunden wurde, interessieren. Es gibt ein Extra-Konzert am Mittwoch, 31. August, 10 Uhr, das sich explizit an dritte und vierte Klassen Grundschule richtet. „Wir wollen herkunftunabhängige Bildung ermöglichen“, sagt die Kulturbeauftragte Gabriele König. Die Kinder sollen in der Originalkulisse des Konzertraums Kultur erleben – und vielleicht auch fürs restliche Programm ihre Eltern begeistern. „Eine Lehre von Corona ist, dass wir uns um unsere Besucher besonders kümmern müssen, damit sie zurückkommen, und neue dazukommen. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Wer kommt warum noch nicht? Und da müssen wir auch mal über andere Zeiten nachdenken“, sagt König.

info Hier gibt es Karten und das Bandoneon-Buch Karten Der Vorverkauf startet am Montag, 1. August, um 8 Uhr unter www.krefeld.de/kartenreservierung oder Telefon 02151 864848. Einzelkarten kosten 15 Euro, mit Ehrenkarte 13,50, ermäßigt 8,50. Für das Schulkonzert werden ab sofort Reservierungen angenommen. Preis pro Schüler 4,50 Euro. Zwei Begleitpersonen pro Klasse haben freien Eintritt. Das Buch Bei den Konzerten ist das spanischsprachige Pendant des 2020 vom Förderverein herausgegebenen Buchs „Heinrich Band. Bandoneon“ der Musikwissenschaftlerin Janine Krüger erhältlich. Preis 29,80 Euro. Es ist für Tango- und Bandoneon-Kenner textlich und bildlich überarbeitet worden und eine Bekräftigung der Partnerschaft zwischen Krefeld, wo Heinrich Band 1821 geboren wurde, und dem argentinischen Mar del Plata, wo Piazzolla 1921 zur Welt kam. Die deutsche Ausgabe „Heinrich Band. Bandoneon“ ist für 29,95 Euro im Buchhandel erhältlich.

Jürgen Eichendorff vom Kulturbüro stellt seit 14 Jahren das Bandoneon-Programm zusammen. Dass man um Astor Piazzolla, den Vater des Tango Nuevo, nicht herum kommt, ist für ihn kein Anlass, nicht nach neuen Strömungen in der Tangowelt zu spähen. „Omar Massa wird in der Szene immens gefeiert, man vergleicht ihn mit Piazzolla“, sagt Eichendorff. Der Komponist und Bandoneonspieler Mass stammt aus Buenos Aires. „Während des Lockdowns hat er mit den Berliner Sinfonikern zusammengearbeitet“. Seit er sechs Jahre alt war, spielt er Piazzollas Musik. Am 3. September gibt er sein Krefeld-Debüt, begleitet von dem Gitarristen Carsten Heveling.

Eine Stunde vor dem Konzert wird der Bandoneonrestaurator Carsten Heveling, Bandoneon-Preisträger des Jahres 2021, über seine Arbeit und die Technik des Instruments berichten.

Sie freuen sich aufs Festival: Christine Prause vom Förderverein Kulturbüro (l.), Gabriele König und Jürgen Eichendorff. Foto: Mark Mocnik

Bei allen Konzerten wird die Jury im Publikum sitzen, die über die Vergabe des Bandoneonpreises 2023 entscheidet. Der Preis der Stadt Krefeld wird alle zwei Jahre vergeben. Das Programm des Festivals (die Konzerte finden in der Regel ab 20 Uhr in der Fabrik Heeder statt):

Samstag, 21. August Quinteto Ángel mit traditionellen Tangos und Kompositionen von Astor Piazzolla. Zu einigen Stücken tanzen Andrea und Armin Arabi. Zur Eröffnung spricht Oberbürgermeister Frank Meyer, im Anschluss gibt der Förderverein des Kulturbüros (der auch das Schülerkonzert ermöglicht) einen Empfang zu seinem 20-jährigen Bestehen.

Dienstag, 30. August Fabián Carbone (Bandoneon) und Julia Jech geben dem Tango mit eigenen Arrangements eine individuelle Note. Aber sie haben auch Werke von Piazzolla im Programm.

Mittwoch, 31. August Das Konzert für Schulklassen (ab 10 Uhr) gestaltet ebenfalls das Duo Carbone & Jech. Sie führen ein in ihre Klangwelt und erklären die Geschichte des Instruments und wie es Krefeld und Argentinien verbindet.

Samstag, 3. September Um 19 Uhr gibt Varsten Heveling eine Einführung in die faszinierende Technik des Bandoneons. Um 20 Uhr beginnt das Konzert mit Omar Mass & Jerzy Chwastyk.

Freitag, 9. September An diesem Abend ist der Rittersaal auf Burg Linn die Tangokulisse. Das Cuarteto Rotterdam tritt erstmals in Krefeld auf. Es spielt in der klassischen Besetzung Bandoneon, Violine, Klavier und Kontrabass – und im großen Klangfeld zwischen Tradition und Moderne.

Mittwoch, 14. September Martin de Ruiter hat den Solopart in der Tangooper „Maria de Buenos Aires“ gespielt und ist damit in den Niederlanden und in Japan berühmt geworden. Er hat diverse Partituren für Stummfilme geschrieben und aufgeführt. Nach Krefeld kommt der Bandeonist mit der Sängerin Beatriz Aguiar. Da werden auch Klassiker wie „Volver“ erklingen.