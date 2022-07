Krefelder Souvenir der 600-Jahr-Feier : Chor bringt Krawatte zurück ins Haus der Seidenkultur

Krefeld Zu Krefelds 600-Jahr-Feier verschenkte die Stadt eine Seidenkrawatte an die niederländische Partnerstadt Leiden. Jetzt ist sie überraschend wieder aufgetaucht.

(ped) Manche Zufälle haben geradezu historischen Beigeschmack. In einen solchen sind der Krefelder Schönhausen-Chor, die Stadt Leiden und eine Krawatte verwickelt. Dieter Brenner vom Haus der Seidenkultur erzählt die Geschichte: „Vor rund 50 Jahren wurde zum 600-Jahre-Stadtjubiläum in unserem Rathaus eine Seidenkrawatte verschenkt an eine Delegation aus der niederländischen Partnerstadt Leiden. Chorsänger Lex Willem van Rijn nahm damals das Präsent stellvertretend für seinen ortsansässigen „Hartebrugkoor“ entgegen.“