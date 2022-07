Bäcker-Innung : Daniela Rieskes erster Job ist im Fünf-Sterne-Hotel in Österreich

Krefeld Die 20-jährige Hülserin ist jahresbeste Konditorgesellin. Der Beruf hat sich von der Männerdomäne zum weiblich geprägten Handwerk entwickelt.

Wie viel Kreativität in den süßen Kunstwerken steckte, davon konnten sich die Gäste der Lossprechungsfeier der Konditoren-Innung Niederrhein in der Bäckerei Achten überzeugen: Berufsschullehrer Ralf Pottbeckers hatte eine Powerpoint-Präsentation zusammengestellt, die alle Gesellenstücke einzeln zeigte.

Die Kreativität des Berufes, das Arbeiten mit den Händen, zu sehen, was man geschaffen hat – all das fasziniert die junge Frau. Mit Torten könne man zudem Menschen glücklich machen. Sie habe noch nie jemanden mit einem griesgrämigen Gesicht ein Stück Torte essen sehen, fügt sie lächelnd hinzu. Gelernt hat sie bei Heinrich Poeth vom Café Poeth in Kempen-St. Hubert. Nun geht es in die Welt hinaus.

Die Hülserin fängt jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel in den Kitzbüheler Alpen in Österreich an. „Das ist das Schöne an unserem Beruf. Uns steht die Welt offen. Überall isst man gerne Süßes“, freut sich Daniela Rieske auf die zukünftigen Aufgaben, zu denen irgendwann auch die Weiterbildung zur Meisterin gehören wird. Aber vorher möchte sie noch auf die Walz gehen, denn auch das ist im Konditorenhandwerk möglich.