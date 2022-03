Gemeinsame Kundgebung : Reeser Parteien mit Kundgebung für den Frieden

CDU, SPD, Grüne und FDP in Rees setzen sich für Frieden in der Ukraine ein. Foto: dpa/Miguel Candela

REES Die Ortsverbände der im Reeser Stadtrat vertretenen Parteien – CDU, SPD, Grüne und FDP – rufen zu einer Kundgebung für kommenden Freitag, 4. März, auf, um für den Frieden in der Ukraine einzutreten.

(RP) „Dazu heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung: „Inmitten von Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, herrscht Krieg: Russlands Präsident Putin hat einen Angriff gegen die Ukraine gestartet, überschreitet ihre Grenzen und verletzt in dramatischer Weise das Völkerrecht. Wir fordern die russische Regierung auf, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen. „Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die unter dem Konflikt leiden und deren Leben jetzt bedroht ist. Wir setzen uns dafür ein, dass die Grenzen Europas offen bleiben, wir Flüchtende aus der Ukraine aufnehmen und sie herzlich willkommen heißen. Wir streiten gemeinsam für ein Europa der Abrüstung, der Entspannung und der Kooperation.“