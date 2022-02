Hilfe vom Niederrhein : Reeser Krankenbetten sind in El Salvador eingetroffen

REES Die Flüchtlingsshilfe Mittelamerika hatte den Transport des Bestandes aus dem ehemaligen Reeser Krankenhaus organisiert. Nun hat Ludger Dahmen Fotos aus El Salvador mit der Resonanz der Aktion bekommen.

Kürzlich erhielt Ludger Dahmen eine Mail mit Fotos aus El Salvador. Die beiden Seecontainer voller Krankenbetten, die darauf zu sehen waren, kannte der Reeser nur allzu gut. Ende 2021 hatte Dahmen freiwillige Helfer gesucht, die 60 Betten und weitere Möbel aus dem stillgelegten Reeser Krankenhaus auf zwei Sattelschlepper verladen. Fast 30 Helfer, auch von der Lebenshilfe in Groin, packten mit an, sodass die Reeser Spende für El Salvador schon nach wenigen Stunden abreisefertig war. Nach kurzer Lagerung im Hamburger Hafen und etwas mehr als vier Wochen auf hoher See erreichten die Container die Hafenstadt Acajutla an der Pazifikküste im Südwesten von El Salvador. Auch drei Container mit weiteren Krankenbetten aus Goch und Moers waren dabei.