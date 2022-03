Krieg in Osteuropa : Orban will keine Waffenlieferungen an die Ukraine durch Ungarn lassen

Orban will keine Waffenlieferungen an die Ukraine durch Ungarn lassen

Budapest Der ungarische Ministerpräsident wolle verhindern, dass das Leben von Ungarn, die in der Ukraine leben, gefährdet wird. Auch werde Ungarn selbst weder Waffen noch Soldaten einsetzen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban will es nicht zulassen, dass Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine über ungarisches Hoheitsgebiet durchgeführt werden. „Wir haben entschieden, dass wir keine derartigen Lieferungen durchlassen“, teilte er in einer Erklärung mit, die die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI am Montagabend veröffentlichte.