Persönliche Gründe : Ronald Pofalla legt Vorstandsposten bei der Bahn nieder

Berlin/Kreis Kleve Der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla verlässt nach sieben Jahren den Vorstand der Deutschen Bahn. Der 62-Jährige aus Weeze im Kreis Kleve führt dafür persönliche Gründe an.

Pofalla will sein Mandat auf eigenen Wunsch zum 30. April abgeben, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Pofalla nannte dafür persönliche Gründe. „Nach mehr als sieben Jahren im Unternehmen ist es an der Zeit, zu meinem nächsten Lebensabschnitt aufzubrechen.“